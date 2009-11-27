Здравствуйте, срочно нужно создать 1 презентацию на тему первая медицинская помощ на разного рода травм и повреждений. Сумму укажите сами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно требуется разработать презентацию в PowerPoint
Возьмем фрилансера на проектную работу сроком на одну неделю. Присутствие в офисе
компании на это время – обязательно.
Формат работы: совместная работа фрилансера (технчиеская) и менеджера компании
(постановка задачи, материалы).
Требования к фрилансеру:
Возможность находиться в офисе компании, Москва, М.Павелецкая. График не строгий, по
договоренности. По несколько часов в день в течение одной недели.
Нужно не только техническое знание PP, но и реальный опыт изготовления презентаций,
умение подсказать менеджеру лучшие практики по созданию презентаций.
Наличие портфолио ОБЯЗАТЕЛЬНО. Вышлите нам 2 – 3 своих реальных работы, не менее 15
слайдов каждая.
Оплата договорная от 10.000 до 20.000 т.р.
Ждем Ваши предложения и примеры работ.
Компания "Р.О.С.Т.У."
Адрес: м. Павелецкая, ул. Дербеневская, д.1, стр.3
Бизнес-парк"Дербеневский"
Тел: (495) 797-31-82/83
Контактное лицо: Ирина Королёва.
- Похожие заказы
- Презентации17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Задача: Сделать видео ролик на flash, где будут показаны необходимые действия для совершения покупки через наш сервис. Т.е. регистрация, пополнение счёта, формирование заказа, получение посылки с товарами. Детали: Картинка клиента который нашёл товар в США, потом ...Презентации2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Необходимо сделать открытку с новогодним поздравлением(Flash) 1. Открытку будем отправлять по электронной почте, поэтому она должна быть не тяжелой. 2. Что касается внешнего вида, то во вложении два варианта, которые нужно соединить. Т.е. человек получает файл (открытка), ...Презентации1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Есть 4 DVD с промо-роликами разных компаний-производителей. Нужно из них "собрать" новый DVD для демонстрации его в офисе. 1) вырезать ненужные участки 2) вставить рекламные данные продавца. 3) сделать 2 варианта - для непрерывного кольцевого просмотра в ДВД ...Презентации1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть текстовые материалы. Требуется сделать презентацию ~ 50 слайдов.Презентации32 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Добрый день! Есть зал игровых аппаратов, Аппарат состоит из 2-ух мониторов, на первом нижнем мониторе показан ход игры а на верхнем хотим создать что-то вроде роликов либо слайдшоу из картинок в качестве на которых будут ...Презентации4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $40
Нужна презентация сайта www.oilgasclub.ru за 3 минуты форуме для специалистов нефтегазового комплексаПрезентации10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $8
Нужно срочно сделать презентацию в пауэр пойнте. 2-3 листа не больше. Мне нужно это предоставить заказчику как пример. Оплата 250 р.Презентации1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $500
Нужно создать 1-2 минутный мультфильм 3D или FLASH хорошего качества. Далее возможно постоянное сотрудничество. Показывайте свои работы или присылайте info(*)oooweb.ru Аська 365270 Указывайте примерные сроки!Презентации14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Добрый День! Нужен видео ролик для интернет првоайдера "Онлайн" (Online). чтото на подобее этой компании http://onlime.ru/ С поддержкой такого же вирменного стиля. Все даные предоставлю тарифы адрес и тд. Бюджет до 50 USD.Презентации14 заявокЗакрыт14 лет назад