Срочно требуется разработать презентацию в PowerPoint

Возьмем фрилансера на проектную работу сроком на одну неделю. Присутствие в офисе

компании на это время – обязательно.

Формат работы: совместная работа фрилансера (технчиеская) и менеджера компании

(постановка задачи, материалы).

Требования к фрилансеру:

Возможность находиться в офисе компании, Москва, М.Павелецкая. График не строгий, по

договоренности. По несколько часов в день в течение одной недели.

Нужно не только техническое знание PP, но и реальный опыт изготовления презентаций,

умение подсказать менеджеру лучшие практики по созданию презентаций.

Наличие портфолио ОБЯЗАТЕЛЬНО. Вышлите нам 2 – 3 своих реальных работы, не менее 15

слайдов каждая.

Оплата договорная от 10.000 до 20.000 т.р.

Ждем Ваши предложения и примеры работ.

Компания "Р.О.С.Т.У."

Адрес: м. Павелецкая, ул. Дербеневская, д.1, стр.3

Бизнес-парк"Дербеневский"

Тел: (495) 797-31-82/83

Контактное лицо: Ирина Королёва.