Создание презентации

ПрезентацииЗакрыт17 заявок224 просмотра
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Здравствуйте, срочно нужно создать 1 презентацию на тему первая медицинская помощ на разного рода травм и повреждений. Сумму укажите сами.

14 лет назад
pirat35
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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