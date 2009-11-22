Создание презентации

Задача: Сделать видео ролик на flash, где будут показаны необходимые действия для совершения покупки через наш сервис. Т.е. регистрация, пополнение счёта, формирование заказа, получение посылки с товарами. Детали: Картинка клиента который нашёл товар в США, потом ...
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Здравствуйте, срочно нужно создать 1 презентацию на тему первая медицинская помощ на разного рода травм и повреждений. Сумму укажите сами.
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