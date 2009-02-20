Автозапуск оконного windows приложения

$30
Прикладное ПОЗакрыт14 заявок548 просмотров
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Есть оконное приложение: www.pdftransformer.ru/

Нужно написать программу под windows server 2008, которая будет:

1) Висеть запущенной и сканировать текстовый документ

2) Как только в документе появится строка с именем файла, программа должна запускать PDF transformer и передавать ему имя файла, что бы он сконвертировал его из pdf в html и сохранил.

3) Программа должна корректно работать и вызывать pdf transformer на сервере при отсутствии залогиненых пользователей

15 лет назад
mikkomiss
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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