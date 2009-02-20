XML-конвертер (XML-> XML)

Прикладное ПОЗакрыт28 заявок512 просмотров
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Необходим понвертер для переконвертирования словарей из формата XDXF (XML Dictionary Exchange Format)

http://xdxf.revdanica.com/drafts/visual/latest/XDXF-draft-028.txt в другой XML формат.

Описание соответствия тегов из форматов друг другу имеется (расписано на примерах: что имеем в исходнике, что должны получить в итоге). Описание более чем подробное.

Работа на мой взгляд не сложная.

На чём вы будете писать - большого значения не имеет (главное, чтобы файлы размером 80-150Мб просчитывал за приемлимое время). На выходе мне нужна программа (или скрипт) с исходниками.

В личку писать только после ответа на проект. В ответе указывать срок и стоимость ОБЯЗАТЕЛЬНО.

15 лет назад
Unicom
42 годаБолгария
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 отзывов
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