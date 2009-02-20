XML-конвертер (XML-> XML)

Под винду, достаточной сложный софт, а точнее некоторая его часть. Остальная часть работает под браузеры(IE, Opera, Mozzila).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим понвертер для переконвертирования словарей из формата XDXF (XML Dictionary Exchange Format)
http://xdxf.revdanica.com/drafts/visual/latest/XDXF-draft-028.txt в другой XML формат.
Описание соответствия тегов из форматов друг другу имеется (расписано на примерах: что имеем в исходнике, что должны получить в итоге). Описание более чем подробное.
Работа на мой взгляд не сложная.
На чём вы будете писать - большого значения не имеет (главное, чтобы файлы размером 80-150Мб просчитывал за приемлимое время). На выходе мне нужна программа (или скрипт) с исходниками.
В личку писать только после ответа на проект. В ответе указывать срок и стоимость ОБЯЗАТЕЛЬНО.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО40 заявокЗакрыт15 лет назад
Например есть папка, в ней 100 000 тхт файлов, в среднем 5 мб каждый. Нужно рандомом, выберать один из 100 000 файлов, и из этого файла, максимально быстро, рандомом, брать одно предложение. Каждый файл имеет ...Завершен15 лет назад
- $17
Требуется разработать сетевую программу (клиент и сервер) с помощью которой можно было бы обмениваться файлами как по локальной сети, так и по интернет в обе стороны (клинт-сервер / сервер-клиент). При этом должна быть возможность передачи ...Закрыт15 лет назад
- $30
Изменить логику программы на C#.Закрыт15 лет назад
Нужен програмисть высокого уровня! задача сделать эмулятор для карты условного доступа спутниковых каналов! все обсуждение в лич...!Прикладное ПО8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $11
Есть программа с открытым кодом на C# . http://www.sngegt.com/index.php?action=SNG%20Quiz Нужно сделать 1) вывод не 2х карт, а 4х; 2) вывод не 2х синих прямоугольников, а 6ти; 3) при нажатии кнопки Start карты должны рандомно меняться, для 2х карт сделано, ...Завершен15 лет назад
- $20
Необходимо порезать большое изображение размером 20000х15000 на части задонного размера. Исходное изображение в формате PNG (100 Мб), но можно предоставить и в BMP. Допускается ПО на любом языке программирования и даже готовое решение.Прикладное ПО18 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо разработать СУБД. Указывайте примерную стоимость и сроки. ТЗ прикреплю позже.Прикладное ПО44 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется создать браузер на основе движка mozilla, с нашим интерфейсом. Желательно предусмотреть смену движка при необходимости. Оставляйте, пожалуйста, цену, сроки.Прикладное ПО8 заявокЗакрыт15 лет назад
Для постоянного сотрудничества требуется Linux C разработчик. Суть работы заключается в следующем: есть готовая, рабочая, частично задокументированная софтина под Linux. Софтина не сложная – раздает видео трафик для видео шарингового проекта. Требуется: 1) Сделать еще один инсталл продукта на ...Прикладное ПО11 заявокЗакрыт15 лет назад