Бот для betboom.ru

Нужно написать бота на базе браузера который подключается по вебсокету к моему серверу и ждет команд.

setProxy устанавливает прокси для браузера,

openPage открывает страницу betboom

login с передачей логина и пароля для входа, логинится на сайт

openLive открывает страницу с лайвом

sportList возвращает список видов спорта в лайве

openSport (Basketball) открывает баскетбол

gameList возвращает список игр в открытом виде спорта (названия команд, счет и ссылку на игру)

openGame открывает детали игры

Говорите на базе каких технологий вы это готовы сделать и цену

Т.е. со стороны бк это должен быть полноценный браузер клиента без каких либо проблем, чтобы бк не считал что это зашел бот

Если ваша реализация будет сразу обходить защиту https://fingerprintjs.com/ будет доплата,

обходить защиту значит не быть headless браузером и при запуске нескольких копий на одном компе иметь разный fingerprint