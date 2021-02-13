Бот для betboom.ru

Добрый день Необходимо обновить программу Налоговик-2018 внутри нашего сервиса. Мы разработали веб-оболочку общающуюся (посредствам запросов JSON) с программой на винде, и пришло время обновиться до 20 версии не поломав это общение. Более подробно с кандидатом!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать бота на базе браузера который подключается по вебсокету к моему серверу и ждет команд.
setProxy устанавливает прокси для браузера,
openPage открывает страницу betboom
login с передачей логина и пароля для входа, логинится на сайт
openLive открывает страницу с лайвом
sportList возвращает список видов спорта в лайве
openSport (Basketball) открывает баскетбол
gameList возвращает список игр в открытом виде спорта (названия команд, счет и ссылку на игру)
openGame открывает детали игры
Говорите на базе каких технологий вы это готовы сделать и цену
Т.е. со стороны бк это должен быть полноценный браузер клиента без каких либо проблем, чтобы бк не считал что это зашел бот
Если ваша реализация будет сразу обходить защиту https://fingerprintjs.com/ будет доплата,
обходить защиту значит не быть headless браузером и при запуске нескольких копий на одном компе иметь разный fingerprint
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужна консультация кто с git на ты, не просто знает все команды, а понимает как ведется разработка в огромных сложных проектах таких как webkit. Есть репозитарий qtwebkit это порт webkit для Qt Последняя версия вебкита в qtwebkit-stable ветке ...Закрыт3 года назад
Имеются весы с WiFi модулем, необходимо разработать программу для отображения данных на ПК и управление весами с ПК (обнуление, тарировка). Связь обеспечивается по протоколу UDP, для управления весами имеется специальный протокол.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт3 года назад
Хочу что бы пользователи ставили друг-другу плюсики за посты в чате. Так же бот должен вести статистику, что бы выло видно у кого сколько "+" и кто сколько "+" поставил.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать способ массового удаления водяных знаков с авито (недвижимость)Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
Нужно написать nodejs модуль на javascript, который бы конвертировал данные из .csv файла в .km (mindmap)Закрыт3 года назад
- $30
Нам нужен плагин, который будет вытаскивать координаты с инженерных сетей (помимо XYZ координат еще следует вытащить радиусы труб) в формате xlm или csv. Возможно получится использовать COM API для этих целей. Подробнее при обсуждении. Нам ...Закрыт3 года назад
Необходим сканер для определённых бк и проставление в автоматическом режиме ставокПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходима разработка и настройка API для сбербанка. Необходимо виджет для АМО СРМ, который мониторит поступившие платежи и сверяет их с ранее выставленными счетами в карточках сделок в АМО СРМ.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад