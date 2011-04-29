C# developer

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка215 просмотров
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На данный момент для рядо проектов от базы данных с вариантами выбота по категориям наименований, ПО для фирмы СТО до ERP набираются программисты C# только для работы в РБ. Работа как в офисе так и удаленка. Офис Минск, центр, кофе, чай и отличный коллектив.

Требования:

глубокие/хорошие знания C#,.NET 4.0 , MSSQL Server;

опыт разработки ПО с описанием проектов (3 минимум): ваша функция, время проекта.

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13 лет назад
hr_tasha
Наталия 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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