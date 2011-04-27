Компания BartSoft Inc. (http://www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 12 лет, предлагает постоянную удаленную работу программистам, имеющим опыт разработки Mac Applications для Apple Store. Требования: портфолио, наличие свободного выхода в интернет, хороший технический английский, порядочность, ...
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Требуется JAVA программист для серьезных работ. Работа с защищенными системами. Подробности тех.задания я при личной встрече.
ТОЛЬКО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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