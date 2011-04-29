Программист Java г. Барнаул

Компания Soft-logic (http: / / pay-logic. ru) является разработчиком программного обеспечения для платежных систем и терминалов самообслуживания. Soft-logic является одним из лидеров российского рынка в данной области. На программном обеспечении компании Soft-logic работает более 14-ти платежных систем в России и за рубежом.

В нашей компании происходит расширение штата и мы хотели бы видеть в своих рядах людей энергичных, творческих, опытных, надежных и готовых к интересной работе. Со своей стороны гарантируем современные проекты в области web-технологий, участие в проектировании проектов, комфортные условия труда и достойную оплату.

На данный момент требуется человек, который будет работать над новым web-проектом на Java, связанным с оказанием платежных услуг населению. Проект будет строиться с использованием новейших технологий Java EE, Spring 3. 0 и т. п. От вас требуются профессиональные знания Java EE и сопутствующих фреймворков/ библиотек, опыт написания web-приложений, хорошее понимание ООП и основных паттернов проектирования, умение и желание работать в команде.

Уровень оплаты будет обсуждаться после прохождения собеседования и зависеть от ваших способностей. Диапазон оплаты труда 30 - 45 т. р.