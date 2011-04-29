Программист Java г. Барнаул

Прикладное ПОЗакрытнет заявок92 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Компания Soft-logic (http: / / pay-logic. ru) является разработчиком программного обеспечения для платежных систем и терминалов самообслуживания. Soft-logic является одним из лидеров российского рынка в данной области. На программном обеспечении компании Soft-logic работает более 14-ти платежных систем в России и за рубежом.

В нашей компании происходит расширение штата и мы хотели бы видеть в своих рядах людей энергичных, творческих, опытных, надежных и готовых к интересной работе. Со своей стороны гарантируем современные проекты в области web-технологий, участие в проектировании проектов, комфортные условия труда и достойную оплату.

На данный момент требуется человек, который будет работать над новым web-проектом на Java, связанным с оказанием платежных услуг населению. Проект будет строиться с использованием новейших технологий Java EE, Spring 3. 0 и т. п. От вас требуются профессиональные знания Java EE и сопутствующих фреймворков/ библиотек, опыт написания web-приложений, хорошее понимание ООП и основных паттернов проектирования, умение и желание работать в команде.

Уровень оплаты будет обсуждаться после прохождения собеседования и зависеть от ваших способностей. Диапазон оплаты труда 30 - 45 т. р.

13 лет назад
liri31
Павел 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Требуются программисты (Mac Applications)

    Компания BartSoft Inc. (http://www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 12 лет, предлагает постоянную удаленную работу программистам, имеющим опыт разработки Mac Applications для Apple Store. Требования: портфолио, наличие свободного выхода в интернет, хороший технический английский, порядочность, ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист C#

    Программист C# , для создания бизнесс логики приложемия, работа с базой данных (MS SQL) Требования : Опыт работы: от2-х лет на C# . Понимания шаблонов проектирования MVVM Работа в ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист WPF

    Программист C# и WPF , для создания UI и работы с бизнесс логикой приложемия. Требования : Опыт работы: от2-х лет на C# . Опыт создания интерфейсов на WPF-обязателен!! Профессиональные навыки ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется JAVA программист

    $1200

    Требуется JAVA программист для серьезных работ. Работа с защищенными системами. Подробности тех.задания я при личной встрече. ТОЛЬКО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист на ASM

    На удаленную работу требуется программист, для написания не сложных алгоритмов на языке ASM(MASM, TASM, FASM) подробнее icq 266754299

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист 1С 8

    Требования: • Возраст до 40 лет • Высшее или неполное высшее образование • Обязательное знание языка программирования 1С 8‚ опыт своих разработок • Наличие сертификатов по 1С:Предприятие 8.Х приветствуется • Знание типовых конфигураций • Опыт работы не менее 1 года Обязанности: • Программирование на языке 1С 8 • Дистанционное сопровождение клиентов ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Delphi программист

    Требуется делфи программист с опытом от 3 лет, с хоть каким-то нормальным портфолио (парсеры\чекеры\граберы не в счет). Основные требования: - пример того что вы должны уметь написать: регулярки, инсталятор\анинсталлер, разбить\склеить файл, модифицировать готовый exe, запаковать\распаковать - адекватная работа ...

    Delphi
    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист JDK (начальный-средний уровень)

    $500

    Задачи не сложные. Подойдут люди с небольшим опытом. Задача: написание классов для работы с текстовыми файлами и парсинг данных внутри них. Выполнение простых математических операций с этими данными. Запись данных в файл. Эти классы будут писаться ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад