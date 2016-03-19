Имеется программа ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ АДАПТОМЕТРИЯ "MATRIX GRAPHIC VISION ver. 2.1". Требуется написание ее онлайн версии. Рассматриваю любые предложения. Подробности при общении. http://www.adaptometria.com/matrix-graphic-vision.html
Ментор по программированию
Требуется специалист,который хочет и может поделиться своими знаниями, умениями, опытом в
программировании, который понимает, что, как и почему работает в C#. Знает как должен быть написан и организован код и почему именно так. И может это объяснить.
К чему я стремлюсь:
− Хочу писать понятный код
− Хочу дописать свою программу
Требования:
− Уверенное знание языка C#
− Наличие успешных завершённых проектов
− Практический опыт от 2-х лет
− Умение находить контакт
− Доброжелательность, ответственность, трудолюбие, энтузиазм
− Возможны занятия по skype
− Совмещение с основной работой
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