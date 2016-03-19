Ментор по программированию

Требуется специалист,который хочет и может поделиться своими знаниями, умениями, опытом в

программировании, который понимает, что, как и почему работает в C#. Знает как должен быть написан и организован код и почему именно так. И может это объяснить.

К чему я стремлюсь:

− Хочу писать понятный код

− Хочу дописать свою программу

Требования:

− Уверенное знание языка C#

− Наличие успешных завершённых проектов

− Практический опыт от 2-х лет

− Умение находить контакт

− Доброжелательность, ответственность, трудолюбие, энтузиазм

− Возможны занятия по skype

− Совмещение с основной работой