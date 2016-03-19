Ментор по программированию

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Закрыт1 заявка352 просмотра

Требуется специалист,который хочет и может поделиться своими знаниями, умениями, опытом в

программировании, который понимает, что, как и почему работает в C#. Знает как должен быть написан и организован код и почему именно так. И может это объяснить.

К чему я стремлюсь:

−       Хочу писать понятный код

−       Хочу дописать свою программу

 

Требования:

−       Уверенное знание языка C#

−       Наличие успешных завершённых проектов

−       Практический опыт от 2-х лет

−       Умение находить контакт

−       Доброжелательность, ответственность, трудолюбие, энтузиазм

−       Возможны занятия по skype

−       Совмещение с основной работой

9 лет назад
camomile3773
Рената 
33 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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