Создать онлайн версию программы

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Закрыт2 заявки182 просмотра

Имеется программа ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ АДАПТОМЕТРИЯ "MATRIX GRAPHIC VISION ver. 2.1". Требуется написание ее онлайн версии. Рассматриваю любые предложения. Подробности при общении.

http://www.adaptometria.com/matrix-graphic-vision.html

9 лет назад
Talkoural
Павел 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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