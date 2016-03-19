Краткое ТЗ 1)Добавление аккаунтов скайпа 2)Проверка аккаунтов (рабочий или нет) 3)Многопоточность (возможность делать рассылку с нескольких номеров) 4)Рандомизация – возможно задавать смену шаблона текста через определенное количество времени или сообщений ...
Создать онлайн версию программы
Имеется программа ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ АДАПТОМЕТРИЯ "MATRIX GRAPHIC VISION ver. 2.1". Требуется написание ее онлайн версии. Рассматриваю любые предложения. Подробности при общении.
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