Разработка ПО для сборки фрагментов изображения воедино

Вычислительная криминалистика. Реконструкция лица. В составе работы должна быть программа на VS С++, которая из ФРАГМЕНТОВ БУДЕТ СОБИРАТЬ 3Д МОДЕЛЬ ЛИЦА

Пусть у вас есть несколько снимков с разных ракурсов, программа восстанавливает 3D модель лица

Исходные данные: какие то фрагменты, которые восстанавливаются в 3D модель

Вот что то подобное https://www.ece.lsu.edu/xinli/CForensics/FacialReconstruction.html