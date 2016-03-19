Дописать по аналогии код на Си.

В существующей проге на Си, по сути, по аналогии дописать код создания изображения.

Подробно в "ТЗ на доработку созд Изо выш - 2016_03-01__2.doc".

Исходники и все прочие нужные файлы в архиве.

Срок не горит, но в разумных пределах.

Жду цену.