Нужен видео урок по скайпу по c# потоках. Цены предлагайте за 1 час, жду предложений
Дописать по аналогии код на Си.
В существующей проге на Си, по сути, по аналогии дописать код создания изображения.
Подробно в "ТЗ на доработку созд Изо выш - 2016_03-01__2.doc".
Исходники и все прочие нужные файлы в архиве.
Срок не горит, но в разумных пределах.
Жду цену.
Заявки фрилансеров
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