Дописать по аналогии код на Си.

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Закрыт2 заявки187 просмотров

В существующей проге на Си, по сути, по аналогии дописать код создания изображения.

Подробно в "ТЗ на доработку созд Изо выш - 2016_03-01__2.doc".

Исходники и все прочие нужные файлы в архиве.

Срок не горит, но в разумных пределах.

Жду цену.

9 лет назад
aaaassss
Алексей 
60 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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