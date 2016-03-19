Нужна программа которая могла бы искать определенное событие в букмекерской конторе и и давала сигнал к совершению ставки.Вопросы на email
Софт для рассылки СМС через Skype
Краткое ТЗ
1)Добавление аккаунтов скайпа
2)Проверка аккаунтов (рабочий или нет)
3)Многопоточность (возможность делать рассылку с нескольких номеров)
4)Рандомизация – возможно задавать смену шаблона текста через определенное количество времени или сообщений
5)Синхронизация с файлом,в котором база номеров для рассылки
6)Делать отчет
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $300
Вычислительная криминалистика. Реконструкция лица. В составе работы должна быть программа на VS С++, которая из ФРАГМЕНТОВ БУДЕТ СОБИРАТЬ 3Д МОДЕЛЬ ЛИЦА Пусть у вас есть несколько снимков с разных ракурсов, программа восстанавливает 3D модель ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт9 лет назад
В существующей проге на Си, по сути, по аналогии дописать код создания изображения. Подробно в "ТЗ на доработку созд Изо выш - 2016_03-01__2.doc". Исходники и все прочие нужные файлы в архиве. ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен видео урок по скайпу по c# потоках. Цены предлагайте за 1 час, жду предложенийПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Необходима мини программа для Windows, которая всегда будет висеть в фоне и вызываться при нажатии горящих клавиш. В окне программы будут следующие поля: 1. Наименование ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен9 лет назад
Описание технического задания по ссылке https://drive.google.com/file/d/0B57OpEAbDVOadnlFRG9GOGlxOEk/view?usp=sharingПрикладное ПО1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $300
Требуется написать приложение под Windows для работы с метаданными изображений. Примерное, но подробное описание =)) - Серверная часть приложения должна работать как служба (сервис) - Клиентская часть должна ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Проект на ErWin "проектирование автоматизированной информационной системы "учёт платных курсов по выбору студентов политехникума" Надо: Процесс модулер схему(3-4 диаграммы) IDEFo IDEF1 Дата модулер Erwin Sybase power disigner Создать ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт9 лет назад
Тех задание эксель: Цель – учет планов и работ организацией на каждый месяц Файл1 – табель - вводится вручную Вертикаль – ФИО Горизонталь – дата (01-31) (подстолбцы – концепция, кол-вочасов ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт9 лет назад
Для торговой компании необходимо разработать приложение под Android - "Мобильный агент". На примере http://chegal.org.ua/ . Во вложении есть описание работы программы и протокол обмена данными. Требования: - Обмен данными через FTP. - Загрузка маршрута (порядок ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад