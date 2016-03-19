Софт для рассылки СМС через Skype

Вычислительная криминалистика. Реконструкция лица. В составе работы должна быть программа на VS С++, которая из ФРАГМЕНТОВ БУДЕТ СОБИРАТЬ 3Д МОДЕЛЬ ЛИЦА Пусть у вас есть несколько снимков с разных ракурсов, программа восстанавливает 3D модель ...