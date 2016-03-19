Софт для рассылки СМС через Skype

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки129 просмотров

Краткое ТЗ 

1)Добавление аккаунтов скайпа 

2)Проверка аккаунтов (рабочий или нет) 

3)Многопоточность (возможность делать рассылку с нескольких номеров) 

4)Рандомизация – возможно задавать смену шаблона текста через определенное количество времени или сообщений 

5)Синхронизация с файлом,в котором база номеров для рассылки 

6)Делать отчет 

9 лет назад
LiderJob
Иван 
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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