Требуется разработка графического компонента для Delphi, включающего TTreeView, TGrid и сетевой график. Необходимы функции драг-н-дропа для редактирования данных, изменение временного масштаба и возможность кастомизации рисования временных линеек. Сроки гибкие, качество кода важно для заказчика, который является профессиональным программистом.
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