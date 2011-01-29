Нужна dll для работы по https с сайтом

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Закрыт4 заявки263 просмотра

Нужен простой, максимально "лёгкий" юнит или dll на Дельфи 2007 для работы с HTTPS-протоколом (подключение к хосту как через прокси так и без, GET- и POST-запросы). Без использования компонентов типа Indy и т.п.

Все функции и интерфейс юнита должны быть прокомментированы на русском + должен прилагаться Delphi-проект для наглядного тестирования юнита.

Результатом использования будет передача xml файла на сайт методом post по https

Delphi
14 лет назад
alex_2012
49 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

vpbar
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$25
7 дней

Заявки фрилансеров

vpbar
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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