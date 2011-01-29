Нужна dll для работы по https с сайтом

Нужен простой, максимально "лёгкий" юнит или dll на Дельфи 2007 для работы с HTTPS-протоколом (подключение к хосту как через прокси так и без, GET- и POST-запросы). Без использования компонентов типа Indy и т.п.

Все функции и интерфейс юнита должны быть прокомментированы на русском + должен прилагаться Delphi-проект для наглядного тестирования юнита.

Результатом использования будет передача xml файла на сайт методом post по https