ПО для работы с АЦП и цифровым вольтметром

Для АЦП (крейт LTR114 производства L-card) необходимо написать ПО для измерения 4-6 сигналов термометров сопротивления, а также с 2-х тензодатчиков. Исходники примеров и библиотеки есть. Нужно доработать по моему ТЗ, добавить работу с ЦАП.

Та же задача но немного с доработками.