Доработка проекта на C#

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Завершен4 заявки322 просмотра

Есть готовый проект. необходимо его доработать, а именно дописать фунцию сохранения параметров и их возобновления при загрузке по требованию пользователя .

список параметров такой:

все параметрый настроек ( второе окно интерфейса )

в случае открытия позиций информацию о них ( количество бумаг, цену покупки, количество и пр.)

загрузка сохраненных файлов должна быть реализована в виде диалогового окна

проект лежит здесь:

http://www.ex.ua/view_storage/577485899546

14 лет назад
itisolutions
Константин 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

Demonsh_mk
Дмитрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$1
2 дня
Дмитрий отличный программист, очень ответственный! работать с ним очень удобно - выполнил в срок, разобрался в чужом коде и даже предложил улучшения. в общем остался очень доволен его работой и буду обращаться к нему в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Demonsh_mk
Дмитрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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