Доработка проекта на C#

Есть готовый проект. необходимо его доработать, а именно дописать фунцию сохранения параметров и их возобновления при загрузке по требованию пользователя .

список параметров такой:

все параметрый настроек ( второе окно интерфейса )

в случае открытия позиций информацию о них ( количество бумаг, цену покупки, количество и пр.)

загрузка сохраненных файлов должна быть реализована в виде диалогового окна

проект лежит здесь:

http://www.ex.ua/view_storage/577485899546