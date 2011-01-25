C# + DevX проект. надо пофиксить несколько багов.

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Закрыт6 заявок192 просмотра

Есть проект на C# c использованием DevX компонентов.

в нем надо пофиксить несколько багов. срочно.

пишите. об оплате договоримся.

14 лет назад
stas_du
47 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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