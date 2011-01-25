Описание работы: требуется реализовать решение задачи построения сети энергоснабжения оптимальной топологии. Имеется ПРЕДЛОЖЕНИЕ как решать задачу, надо довести до ума математику и реализовать ГА, метод комбинирования эвристик. Обязательно: наличие опыта работы с генетическими алгоритмами ...
Получение данных из веб-сервиса
Есть источник данных в виде веб-сервиса.
Надо сделать десктоп приложение для получения данных из него.
Данные отобразить в виде дерева. Реализация на С#, MS SQL.
ТЗ вышлю в ответ на примеры вашего опыта решения аналогичных задач.
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