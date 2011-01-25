Простая программа "Блокиратор порно сайтов"

Необходимо создать, простую программу которая будет блокировать доступ на нежелательные сайты, а вместо их будет перебрасывать на какой нибудь другой сайт (например yandex) который будет указан в настройках.

1. Программа должна запускаться в месте с windows.

2. Программой можно управлять только с помощью пароля, который установил пользователь.

3. Базу сайтов можно обновлять.

В общем ход действий ясен. Более подробно можно будет обсудить при личном общении.

Программа будет распространяться бесплатно! Поэтому может кто-то из начинающих захочет выполнить для своего портфолио. Это я к тому что бюджет на всё про всё мизерный!

Оставляйте в теме свои предложения по цене, сроки, ICQ ну и т.д.