Простая программа "Блокиратор порно сайтов"

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок341 просмотр

Необходимо создать, простую программу которая будет блокировать доступ на нежелательные сайты, а вместо их будет перебрасывать на какой нибудь другой сайт (например yandex) который будет указан в настройках.

1. Программа должна запускаться в месте с windows.

2. Программой можно управлять только с помощью пароля, который установил пользователь.

3. Базу сайтов можно обновлять.

В общем ход действий ясен. Более подробно можно будет обсудить при личном общении.

Программа будет распространяться бесплатно! Поэтому может кто-то из начинающих захочет выполнить для своего портфолио. Это я к тому что бюджет на всё про всё мизерный!

Оставляйте в теме свои предложения по цене, сроки, ICQ ну и т.д.

14 лет назад
Gansto
Артем 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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