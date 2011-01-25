Нужен парсер windows приложения.

Есть программа - SNG wizard, данный тренер покерной игры относительно информации, которую в него вбиваешь - выдает решение, с какими картами играть, а с какими нет.

Нужно написать быстренько небольшую программу, которая при нажатии на F1, например, делает скриншот данного окна тренера:

http://gyazo.com/1dbdd877f57496b6175aaa6e34fedf8c.png

1. Анализирует, где находится игрок с двумя картами (его позицию - как определить могу рассписать при личной переписке)

2. Сколько человек в игре (количество желтых прямоугольников)

3. Уровень блайндов (написано по центру экрана Blinds: 60/120)

4. Количество фишек у игрока в больших блайндах (Число после слова "Стэк:" нужно разделить на 120 (120 - большой блайнд, оно пишется вторым по центру экрана Blinds: 60/120). Т.е. у игрока с картами двумя 1200 фишек, это значит его Стэк = 1200\120 = 10 бльших блайндов = 10bb - округлять. 2, 2.5, 3, 3.5, 4 и т.п.

5. Тоже самое определить для игроков, которые находятся в игре после игрока с двумя картами (игроки после нашего игрока с двумя картами, которые сидят по часовой стрелке после него. Количество их - зависит от позиции нашего игрока с двумя картами) - округлить. 2, 2.5, 3, 3.5, 4 и т.п.

6. Взять информацию в скобках (55+,AT+,A9s+)

7. И записать это все в итоге в текстовик в формате

[5] [7bb] [BU] [9.5 | 61.5] [55+,AT+,A9s+]

- [количество желтых квадратов] [стек игрока с картами в больших блайндах] [Позиция его] [Стек первого оппонента после него в больших блайндах | стек второго оппонента в больших блайндах] [Значение из скобок по центру экрана]

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И самое важное, что бы при каждом нажатии на F1 в текстовик добавлялось на новую строчку - новый результат.