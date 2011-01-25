Скачать картинки с сайта на компьютер

Описание работы: требуется реализовать решение задачи построения сети энергоснабжения оптимальной топологии. Имеется ПРЕДЛОЖЕНИЕ как решать задачу, надо довести до ума математику и реализовать ГА, метод комбинирования эвристик. Обязательно: наличие опыта работы с генетическими алгоритмами ...
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