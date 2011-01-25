Парсер текстовых данных

Описание:

По подпапкам разбросаны несколько сотен файлов с текстовым содержанием. В некоторых из файлов встречаются сообщения, состоящие из Unicode-последовательностей типа "\u0430\u0431\u0432" и т.д.

Задача такая - прочесать все файлы по указанному пути (с заходом во все найденные подпапки, разумеется), в файле найти такие Unicode-последовательности и заменить их на человеческочитаемые русские/англицкие буквы.

Язык - С/С++/С#/Delfi, на выбор исполнителя, скорость работы, интерфейс неважен - главное требование к программе - адекватность и надежность работы.

Задача весьма срочная