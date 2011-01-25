Необходимо создать, простую программу которая будет блокировать доступ на нежелательные сайты, а вместо их будет перебрасывать на какой нибудь другой сайт (например yandex) который будет указан в настройках. 1. Программа должна ...
Парсер текстовых данных
Описание:
По подпапкам разбросаны несколько сотен файлов с текстовым содержанием. В некоторых из файлов встречаются сообщения, состоящие из Unicode-последовательностей типа "\u0430\u0431\u0432" и т.д.
Задача такая - прочесать все файлы по указанному пути (с заходом во все найденные подпапки, разумеется), в файле найти такие Unicode-последовательности и заменить их на человеческочитаемые русские/англицкие буквы.
Язык - С/С++/С#/Delfi, на выбор исполнителя, скорость работы, интерфейс неважен - главное требование к программе - адекватность и надежность работы.
Задача весьма срочная
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО5 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать оболочку для оффлайн html-каталога, который будет записываться на диск. Выглядеть это будет вот так: http://blaze.ru/tcmdisc/ (пока работает только раздел Fluke и немного Aeroflex). По сути, весь каталог - это ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Есть программа - SNG wizard, данный тренер покерной игры относительно информации, которую в него вбиваешь - выдает решение, с какими картами играть, а с какими нет. Нужно написать быстренько небольшую программу, которая ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужна программа которая скачает картинки с сайта Указываем цену и срокиПрикладное ПО22 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть проект на C# c использованием DevX компонентов. в нем надо пофиксить несколько багов. срочно. пишите. об оплате договоримся.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Есть источник данных в виде веб-сервиса. Надо сделать десктоп приложение для получения данных из него. Данные отобразить в виде дерева. Реализация на С#, MS SQL. ТЗ вышлю в ответ на примеры вашего ...Прикладное ПО12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Для продукта Тотал ПДФ Конвертер (http://www.coolutils.com/TotalPDFConverterX) нужно написать строчки на С++ аналогичные этому куску на паскале: uses PDFConverter_TLB, Dialogs; var cnv: IPDFConverterX; ...Завершен14 лет назад
- $100
Надо перевести форму с подформами с MS Access на С#. Форма содержит дерево, списки записей, поля данных. В качестве СУБД используется MS SQL, в БД ничего менять не требуется Вышлю файлы в ...Закрыт14 лет назад
- $1200
Нужен ПО с garena.com http://intl.garena.com/im_download/?url=http://cdn.garenanow.com/im/installer/GarenaMessenger_Install.exe&lang=English_Version Это будет месенджер + портал = это можно сделать , с перехватом пакетов Это будет виртуальный сервер для игр он ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Сделать программу для пакетного попапочного объединения скриншотов фильмов. Вида х-столбцов на х-строк Предпологаемый алгоритм работы 1. Выбираем папки с которыми будем работать (должна бать возможность использовать drag and drop). Необходимо наличие галочки «Обрабатывать ...Закрыт14 лет назад