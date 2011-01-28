Нужно сделать програму какая будет считать (розкедувать бали) і т.п. +защита на нее Докладнее по скайпу. Skype:JAWA390
Разработка программы для создания фотоальбома
Задача - разработать и интегрировать в существующий сайт программу, позволяющая человеку без особых глубоких знаний и тонкостей в области полиграфии, сверстать фотоальбом (фотокнигу), предварительно скачав ее, выбрав формат (размер), число страниц, оформление, расположение фото на странице... и отправить "на печать".
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