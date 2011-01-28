Разработка программы для создания фотоальбома

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт9 заявок517 просмотров

Задача - разработать и интегрировать в существующий сайт программу, позволяющая человеку без особых глубоких знаний и тонкостей в области полиграфии, сверстать фотоальбом (фотокнигу), предварительно скачав ее, выбрав формат (размер), число страниц, оформление, расположение фото на странице... и отправить "на печать".

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14 лет назад
goloh
51 год
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

sd-illi
34 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$900
45 дней

Заявки фрилансеров

sd-illi
34 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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