Программа калькулятор

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка245 просмотров

Нужно сделать програму какая будет считать (розкедувать бали) і т.п.

+защита на нее

Докладнее по скайпу.

Skype:JAWA390

14 лет назад
zaRRubin
Санич 
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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