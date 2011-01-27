Компиляция PVPGN под win32

Ваша задача:

В общем дело такое имеются исходники, библиотеки, и всё остальное задача скомпилировать (правильно)...

Подробности:

Дело в том, что разработчик данного pvpgn 1.99r577 сервера утверждает о наличии поддержки westwood и battlenet... Скачанный с интернета сервер (кем то скомпилированный) имел поддержку battlenet но не поддерживал westwood...

Сайт разработчика PvPGN:

http://developer.berlios.de/projects/pvpgn/

P.S

Интересует версия не ниже 1.99 и как минимум с поддержкой Westwood.