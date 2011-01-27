Плагин для FireFox и Opera

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка132 просмотра

Нужно разработать два аналогичных плагина для моего мониторинга обменных пунктов:

https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/magnetic-money-desktop/

http://widgets.opera.com/widget/19032/

Из функций:

1. Отображать курсы обменных пунктов

2. Установка минимальной суммы резервов

3. Фильтрация обменных пунктов с нулевым BL (отключаемая функция)

4. Листинг полного списка обменных пунктов

5. Калькулятор обмена

6. Обратный обмена

14 лет назад
Hi_FireR
Никита 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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