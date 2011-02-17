Конвертация внешней обработки 1С 8.1 в 1С 8.2

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки149 просмотров

Старая версия 1C:Предприятие 8.1.13.41 - Бухгалтерия предприятия 1.6.28.1

Новая версия 1С:Предприятие 8.2.13.202 - Бухгалтерия предприятия 2.0.18.1

В старой версии 1С есть "Дополнительная внешняя обработка", которая выгружает список операций по счету/наличных в dbf таблицу. Я попробовал просто перенести эту обработку в новую 1С (8.2), в 8.2 при выполнении вылезает ошибка "Тип не определен (ДокументСсылка.ПлатежноеПоручениеВходящее)"

Задача - исправить обработку, она прикреплена, так чтобы она работала в 1С 8.2.

Оплата - рубли вебмани либо у.е. веблансера. Я предполагаю в пределах 300 р.

14 лет назад
x_jerry
Игорь 
52 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ArcNsk
57 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
С Исполнителем почти не общался, потому как все сразу заработало. Соответственно, работой доволен :)

Заявки фрилансеров

ArcNsk
57 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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