Конвертация внешней обработки 1С 8.1 в 1С 8.2

Старая версия 1C:Предприятие 8.1.13.41 - Бухгалтерия предприятия 1.6.28.1

Новая версия 1С:Предприятие 8.2.13.202 - Бухгалтерия предприятия 2.0.18.1

В старой версии 1С есть "Дополнительная внешняя обработка", которая выгружает список операций по счету/наличных в dbf таблицу. Я попробовал просто перенести эту обработку в новую 1С (8.2), в 8.2 при выполнении вылезает ошибка "Тип не определен (ДокументСсылка.ПлатежноеПоручениеВходящее)"

Задача - исправить обработку, она прикреплена, так чтобы она работала в 1С 8.2.

Оплата - рубли вебмани либо у.е. веблансера. Я предполагаю в пределах 300 р.