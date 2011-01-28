Задача - разработать и интегрировать в существующий сайт программу, позволяющая человеку без особых глубоких знаний и тонкостей в области полиграфии, сверстать фотоальбом (фотокнигу), предварительно скачав ее, выбрав формат (размер), число страниц, оформление, расположение фото на ...
Обновление доработанной конфигурации 1с Бухгалтер.
Необходим специалист для регулярного обновления конфигурации 1С Бухгалтерия для Украины 8.1. Конфигурация кастомная (доработана). Обновлять необходимо по модульно. Нужен специалист из Киева. Возможна удаленная работа.
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