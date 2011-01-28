Обновление доработанной конфигурации 1с Бухгалтер.

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Закрыт4 заявки154 просмотра

Необходим специалист для регулярного обновления конфигурации 1С Бухгалтерия для Украины 8.1. Конфигурация кастомная (доработана). Обновлять необходимо по модульно. Нужен специалист из Киева. Возможна удаленная работа.

14 лет назад
smartech
Дмитрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

Evgeniy-05
Певцов 
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

Evgeniy-05
Певцов 
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов
14 лет назад

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