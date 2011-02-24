Разработка двух консольных приложений, выполняющих операции с базой данных MySQL, операции над текстовыми файлами (чтение, запись), запуск и отслеживание состояния других приложений.

Разрабатываемые приложения предназначены для автоматизации процесса обработки информации, содержащейся в базе данных, разбитого на несколько стадий (уровней). Непосредственно операции обработки информации производятся сторонним приложением, которое не умеет работать с базой данных, а получает входные значения через текстовый файл. В процессе обработки стороннее приложение записывает результаты в выходной текстовый файл, откуда с некоторой периодичностью результаты должны заноситься в базу данных. Таким образом, разрабатываемые приложения должны реализовывать интерфейс взаимодействия стороннего приложения с базой данных, и управлять ходом процесса обработки информации.

Техническое задание: http://www.sendspace.com/file/jq6siy

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