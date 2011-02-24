Для АЦП (крейт LTR114 производства L-card) необходимо написать ПО для измерения 4-6 сигналов термометров сопротивления, а также с 2-х тензодатчиков. Исходники примеров и библиотеки есть. Нужно доработать по моему ТЗ, добавить работу с ЦАП. ...
Разработка двух консольных приложений
Разработка двух консольных приложений, выполняющих операции с базой данных MySQL, операции над текстовыми файлами (чтение, запись), запуск и отслеживание состояния других приложений.
Разрабатываемые приложения предназначены для автоматизации процесса обработки информации, содержащейся в базе данных, разбитого на несколько стадий (уровней). Непосредственно операции обработки информации производятся сторонним приложением, которое не умеет работать с базой данных, а получает входные значения через текстовый файл. В процессе обработки стороннее приложение записывает результаты в выходной текстовый файл, откуда с некоторой периодичностью результаты должны заноситься в базу данных. Таким образом, разрабатываемые приложения должны реализовывать интерфейс взаимодействия стороннего приложения с базой данных, и управлять ходом процесса обработки информации.
Техническое задание: http://www.sendspace.com/file/jq6siy
Отправляйте предложения по цене и срокам реализации.
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