Разработка двух консольных приложений

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен14 заявок420 просмотров

Разработка двух консольных приложений, выполняющих операции с базой данных MySQL, операции над текстовыми файлами (чтение, запись), запуск и отслеживание состояния других приложений.

Разрабатываемые приложения предназначены для автоматизации процесса обработки информации, содержащейся в базе данных, разбитого на несколько стадий (уровней). Непосредственно операции обработки информации производятся сторонним приложением, которое не умеет работать с базой данных, а получает входные значения через текстовый файл. В процессе обработки стороннее приложение записывает результаты в выходной текстовый файл, откуда с некоторой периодичностью результаты должны заноситься в базу данных. Таким образом, разрабатываемые приложения должны реализовывать интерфейс взаимодействия стороннего приложения с базой данных, и управлять ходом процесса обработки информации.

Техническое задание: http://www.sendspace.com/file/jq6siy

Отправляйте предложения по цене и срокам реализации.

MySQL
14 лет назад
vasya38
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

rsk
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$150
4 дня
Доволен результатами сотрудрничества с Романом, он смог учесть все мои пожелания и выполнил поставленную задачу на высоком уровне. Благодаря его инициативе и внимательности разрабатываемое приложение удалось реализовать даже с большим функционалом, чем требовалось по ТЗ. Приятен в общении, постоянно информировал о ходе разработки. Рекомендую работать с ним, однозначно буду обращаться и в будущем.
Я доволен сотрудничеством с Василием. Заказчик хорошо детализирует задачу, открыт к ведению диалога, прислушивается к мнению разработчика и не подводит с оплатой. Буду рад новым заказам.

Заявки фрилансеров

rsk
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад

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