Простенькая БД для учета персонала

Техническое задание на проектирование Базы данных

База данных (БД) предназначена для учета лиц, проходивших курсы повышения квалификации водителей.

Записи в базе данных представляют собой набор сведений об обучающемся:

Фамилия имя отчество

Дата рождения,

гражданство,

паспорт (серия, номер кем выдан дата выдачи),

сведении о разрешении на работу, его дата выдачи,

сведений о миграционной карточке, ее дате выдачи,

номера и дате выдачи водительского удостоверения,

дате прохождения обучения,

места работы

дате выдачи свидетельства о прохождении данного обучения, номера этого свидетельства (номер свидетельства равен номеру ID записи с добавлением префикса "78 СВ", например, 78 СВ 000001, 78 СВ 000002 и т.д.)

ФОТОГРАФИЯ - формат JPEG 800Х600 (имя файла= номер ID записи)

ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВЕРУ:

Клиент-серверная архитектура (работа в локальной сети).

Рабочая станция на базе PC, операционная система Windows XP, возможность перехода БД на Windows 2003\2008 server и серверную платформу ПК.

База данных должна иметь ясную структуру и располагаться в одной папке (иметь несколько вложенных папок - особенно касается фотографий) и легко переносится с одного ПК на другой.

Возможность экспорта БД в АКСЕСС\ЭКСЕЛЬ приветствуется.

Необходима возможность добавлять/удалять дополнительные записи (графы) в БД (например графа "Семейное положение" или "дата выдачи предыдущего свидетельства" и т.д.).

Максимальная загрузка базы данных - около 30 000 записей. (больше не будет).

ТРЕБОВАНИЕ К КЛИЕНТУ:

Отдельная программа оператора либо стандартный браузер (тонкий клиент). Количество операторов - до 6 человек, 1 оператор по вводу изображений (фотограф), суперпользователь, администратор. Отличие оператора от суперпользователя в том, что оператор вправе только создать и редактировать свою запись, Суперпользователь может в том числе и удалять записи.

Технологический цикл информации:

1. Оператор вводит в БД запись обучающегося

2. Фотограф добавляет к записи фотографию обучаемого.

3. Распечатывается полная информация об обучаемом для создания бумажного архива.

4. По окончании обучения распечатывается свидетельство о прохождении курсов. (образец в приложении).

5. Информация складируется на сервере.