Для АЦП (крейт LTR114 производства L-card) необходимо написать ПО для измерения 4-6 сигналов термометров сопротивления, а также с 2-х тензодатчиков. Исходники примеров и библиотеки есть. Нужно доработать по моему ТЗ, добавить работу с ЦАП. ...
Простенькая БД для учета персонала
Техническое задание на проектирование Базы данных
База данных (БД) предназначена для учета лиц, проходивших курсы повышения квалификации водителей.
Записи в базе данных представляют собой набор сведений об обучающемся:
Фамилия имя отчество
Дата рождения,
гражданство,
паспорт (серия, номер кем выдан дата выдачи),
сведении о разрешении на работу, его дата выдачи,
сведений о миграционной карточке, ее дате выдачи,
номера и дате выдачи водительского удостоверения,
дате прохождения обучения,
места работы
дате выдачи свидетельства о прохождении данного обучения, номера этого свидетельства (номер свидетельства равен номеру ID записи с добавлением префикса "78 СВ", например, 78 СВ 000001, 78 СВ 000002 и т.д.)
ФОТОГРАФИЯ - формат JPEG 800Х600 (имя файла= номер ID записи)
ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВЕРУ:
Клиент-серверная архитектура (работа в локальной сети).
Рабочая станция на базе PC, операционная система Windows XP, возможность перехода БД на Windows 2003\2008 server и серверную платформу ПК.
База данных должна иметь ясную структуру и располагаться в одной папке (иметь несколько вложенных папок - особенно касается фотографий) и легко переносится с одного ПК на другой.
Возможность экспорта БД в АКСЕСС\ЭКСЕЛЬ приветствуется.
Необходима возможность добавлять/удалять дополнительные записи (графы) в БД (например графа "Семейное положение" или "дата выдачи предыдущего свидетельства" и т.д.).
Максимальная загрузка базы данных - около 30 000 записей. (больше не будет).
ТРЕБОВАНИЕ К КЛИЕНТУ:
Отдельная программа оператора либо стандартный браузер (тонкий клиент). Количество операторов - до 6 человек, 1 оператор по вводу изображений (фотограф), суперпользователь, администратор. Отличие оператора от суперпользователя в том, что оператор вправе только создать и редактировать свою запись, Суперпользователь может в том числе и удалять записи.
Технологический цикл информации:
1. Оператор вводит в БД запись обучающегося
2. Фотограф добавляет к записи фотографию обучаемого.
3. Распечатывается полная информация об обучаемом для создания бумажного архива.
4. По окончании обучения распечатывается свидетельство о прохождении курсов. (образец в приложении).
5. Информация складируется на сервере.
Заявки фрилансеров
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