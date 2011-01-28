Для АЦП (крейт LTR114 производства L-card) необходимо написать ПО для измерения 4-6 сигналов термометров сопротивления, а также с 2-х тензодатчиков. Исходники примеров и библиотеки есть. Нужно доработать по моему ТЗ, добавить работу с ЦАП. ...
Небольшая программка
Добрый день!
Программа - это windows-приложение, которое имеет функцию автозагрузки при загрузке системы. При запуске, отображается в трее и мониторит сайт(вот видео-мануал сайта - http://www.youtube.com/watch?v=BMsbVipNNao), под логином пользователя, на предмет новых событий, перечисленных выше. ВАЖНО! Если во время того, как событие случилось, программа была неактивна, при первом же запуске, она все равно должна сообщить Заказчику о прошедшем событии.
Возможные события в программке:
1) Вопрос заказчику (отображается Заказчику),
2) новый тендер (отображается Исполнителям),
3) Новый Исполнитель (Заказчику),
4) До конца тендера осталось 2 дня (сегодня завершается) (обеим группам пользователей).
Кроме всплывающего сообщения, как и скайп программа мигает в трее.
Уведомление программки похоже на уведомлении мессенджеров (скайпа, например), о новом сообщении. Т.е. - в окне, которое "всплывает" есть кнопка
"закрыть окошко" и текст самого сообщения.
При клике на сообщение открывается окно, которое имеет две вкладки:
1) Последние события - сообщает о всех последних событиях с момента последней авторизации в программе. Если новые события появляются в процессе
сессии программки, она записывает их сюда же.
2)Вкладка "активные тендеры" имеет все те же функции, что и блок "активные тендеры" в Личном кабинете.
Если сложно/долго/дорого делать заметки, то сделать их нередактируемыми, заголовки тендеров -ссылки на сайт, на соответствующие тендеры. + программка авторизирует пользователя на сайт автоматически, если он
переходит по ссылке с нее.
При правом клике на иконку программы в трее, можно увидеть следующие пункты:
• Открыть (открывает вышеописанное окно),
• Настройки (логин, пароль, настройки уведомления на программку - аналогичные тем, что есть в личном кабинете, возможность включить звуковое уведомление о новой заявке),
• Выйти.
При установке программы, генерятся ярлыки везде, где можно, которые ссылаются на страницу создания нового тендера.
*Жду предложение по цене, спасибо.
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