Небольшая программка

Добрый день!

Программа - это windows-приложение, которое имеет функцию автозагрузки при загрузке системы. При запуске, отображается в трее и мониторит сайт(вот видео-мануал сайта - http://www.youtube.com/watch?v=BMsbVipNNao), под логином пользователя, на предмет новых событий, перечисленных выше. ВАЖНО! Если во время того, как событие случилось, программа была неактивна, при первом же запуске, она все равно должна сообщить Заказчику о прошедшем событии.

Возможные события в программке:

1) Вопрос заказчику (отображается Заказчику),

2) новый тендер (отображается Исполнителям),

3) Новый Исполнитель (Заказчику),

4) До конца тендера осталось 2 дня (сегодня завершается) (обеим группам пользователей).

Кроме всплывающего сообщения, как и скайп программа мигает в трее.

Уведомление программки похоже на уведомлении мессенджеров (скайпа, например), о новом сообщении. Т.е. - в окне, которое "всплывает" есть кнопка

"закрыть окошко" и текст самого сообщения.

При клике на сообщение открывается окно, которое имеет две вкладки:

1) Последние события - сообщает о всех последних событиях с момента последней авторизации в программе. Если новые события появляются в процессе

сессии программки, она записывает их сюда же.

2)Вкладка "активные тендеры" имеет все те же функции, что и блок "активные тендеры" в Личном кабинете.

Если сложно/долго/дорого делать заметки, то сделать их нередактируемыми, заголовки тендеров -ссылки на сайт, на соответствующие тендеры. + программка авторизирует пользователя на сайт автоматически, если он

переходит по ссылке с нее.

При правом клике на иконку программы в трее, можно увидеть следующие пункты:

• Открыть (открывает вышеописанное окно),

• Настройки (логин, пароль, настройки уведомления на программку - аналогичные тем, что есть в личном кабинете, возможность включить звуковое уведомление о новой заявке),

• Выйти.

При установке программы, генерятся ярлыки везде, где можно, которые ссылаются на страницу создания нового тендера.

*Жду предложение по цене, спасибо.