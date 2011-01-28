Программа для работы со множ. почтовых аккаунтов

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Закрыт3 заявки263 просмотра

Нужна программа позволяющая быстро и легко (пакетно) работать со множеством почтовых аккаунтов.

Требуется чтобы:

1. Была простая возможность одновременного добавления множества учетных записей почтовых аккаунтов единым списком. Пример строки списка – логин: ... пароль:... smtp:... pop:...

2. Обеспечивалась базовая функциональность любого почтовика – объединять списки учетных записей в группы, принимать почту со всех учетных записей/групп/отдельных записей, отправлять почту с одной какой-либо записи...

Цену и сроки предлагайте.

Пишите на [email protected] или в icq 634196575

SMTP
14 лет назад
romzol
Роман 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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