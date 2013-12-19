Парсер досок объявлений

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки173 просмотра

Требуется программа для выполнения определенных действий на досках объявлений. Особого сложного интерфейса мне не надо, достаточно нескольких элементарных функций - парсер заданного поиска, автоматическая отправка и так далее.

11 лет назад
Santa83
Сергей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • C# HttpWebRequest Выполнить вход на сайт

    $15

    При помощи стандартных инструментов с# (HttpWebRequest и т.д.) выполнить вход на https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/ru/purchaseStartSearch 500р. на карту Сбербанка. т.е. приложение выполняет GET, берет куки, POST с логин-пароль, профит! ...

    HTML
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программа на Си.

    $50

    Замена структуры XML на JSON Нужно написать программу на С (только на С), которая бы конвертировала структуру XML в структуру JSON. К фундаментальным строчкам надо написать краткое пояснение: что в них ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Клиент-серверный Чат с сокетами visual C++

    Чат с централизованным сервером ( схема чата в приложенном изображении ) В данной конфигурации сервер содержит таблицу активных клиентов и управляет ее содержимым – добавляет/удаляет клиентов. Все исходящие от клиента сообщения передаются на ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Моделирование дорожного движения

    $50

    Нужна простая программа(вид сверху подойдет идеально) для того чтобы смоделировать 4 дорожных ситуации. В начале программы должно быть выбор 4 ситуаций. После выбора ситуации, и перехода непосредственно в нее, должна быть кнопка запуска самой ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Proxy сервер

    Нужен класс "прокси сервер" работающий на socks с поддержкой: https, http Выполняющий: GET, POST, CONNECT Через CURl с сохранением cookies для каждой конкретной сессии Язык написания: PHP

    PHP
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Панорама улиц на FLASH с 3D объектами

    Требуется разработка клиентской части информационной базы геопространственных данных в виде трехмерных панорам интегрированной автоматизированной информационной системы на FLASH платформе, ожидается долгосрочное сотрудничество - от 6 месяцев, ожидается высокий уровень программирования и понимания предметной ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать интерфейс для работы с excel-файлами

    Задача: разработка интерфейса для работы с excel-файлами (xls). Интерфейс должен работать в среде Win 7, Win 8, должен инсталлироваться и регистрироваться. Подробное ТЗ - во вложении. Указывайте, пожалуйста, цену, сроки и инструмент ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переливание воды Pascal

    Имеем три посуды с максимальным объемом a, b, c (целочисленного значения) {a, b, c не больше, чем 10}, в которых на начало имеем объем x, y, z воды, в этом порядке. Воду ...

    PHP
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Програмирование контроллеров

    $100

    задача такая: кнопка-Контролер-память-термопринтер (который печатает чеки пример - http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-58mm-the..) При нажатии кнопки нужно что бы из списка хранящегося в памяти отправлялась на печать первая строчка. При втором нажатии, на печать идет вторая ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад