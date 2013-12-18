Proxy сервер

задача такая: кнопка-Контролер-память-термопринтер (который печатает чеки пример - http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-58mm-the..) При нажатии кнопки нужно что бы из списка хранящегося в памяти отправлялась на печать первая строчка. При втором нажатии, на печать идет вторая ...