Переписать программу с Fortrana на С++

$250
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  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки143 просмотра

СРОЧНО!

Есть готовая программа, написанная на Fortranе, которую необходимо переписать на С++

в самые сжатые сроки, прямо за сутки-двое, это очень ВАЖНО!

11 лет назад
simanov52
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов(-2)

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