C# HttpWebRequest Выполнить вход на сайт

При помощи стандартных инструментов с# (HttpWebRequest и т.д.) выполнить вход на

https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/ru/purchaseStartSearch

500р. на карту Сбербанка.

т.е. приложение выполняет GET, берет куки, POST с логин-пароль, профит! Логин, пароль в личку.

Оплата после проверки мной скомпилированного приложения: на входе логин-пароль, на выходе HTML-код страницы.

Причина заказа: необъяснимый глюк с переадресацией.