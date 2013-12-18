При помощи стандартных инструментов с# (HttpWebRequest и т.д.) выполнить вход на https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/ru/purchaseStartSearch 500р. на карту Сбербанка. т.е. приложение выполняет GET, берет куки, POST с логин-пароль, профит! ...
Моделирование дорожного движения
Нужна простая программа(вид сверху подойдет идеально) для того чтобы смоделировать 4 дорожных ситуации.
В начале программы должно быть выбор 4 ситуаций. После выбора ситуации, и перехода непосредственно в нее, должна быть кнопка запуска самой ситуации и кнопка возврата к списку ситуаций.
Ситуация 1.
Перекресток регулированый светофорами(суть, машини должны проехать по правилам)
Ситуация 2.
Тот же перекресток, только на одной из дорог, есть пешеходный переход и по нем переходит человек.(Суть, машина должна пропустить пешехода и проехать далее по правилам).
Ситуация 3.
Перекресток(тот же) не регулирован. Но на одной из дорог, стоит знак главной дороги.(Суть, машини должны проехать по правилам)
Ситуация 4. Тот же перекресток, с регулировщиком, машини про правилам должный проехать которые показал регулировщик, но едет скорая помощь, и проезжает вне очереди.
Машин много не нужно, по несколько на дорогу.
Но там где скорая помощь, лучше побольше машин.
На любом языке, лишь бы в коде было хоть немного комментария, что к чему, чтобы можно было иметь поверхностное понятие.
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