Моделирование дорожного движения

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки157 просмотров

Нужна простая программа(вид сверху подойдет идеально) для того чтобы смоделировать 4 дорожных ситуации.

В начале программы должно быть выбор 4 ситуаций. После выбора ситуации, и перехода непосредственно в нее, должна быть кнопка запуска самой ситуации и кнопка возврата к списку ситуаций.

Ситуация 1.

Перекресток регулированый светофорами(суть, машини должны проехать по правилам)

Ситуация 2.

Тот же перекресток, только на одной из дорог, есть пешеходный переход и по нем переходит человек.(Суть, машина должна пропустить пешехода и проехать далее по правилам).

Ситуация 3.

Перекресток(тот же) не регулирован. Но на одной из дорог, стоит знак главной дороги.(Суть, машини должны проехать по правилам)

Ситуация 4. Тот же перекресток, с регулировщиком, машини про правилам должный проехать которые показал регулировщик, но едет скорая помощь, и проезжает вне очереди.

Машин много не нужно, по несколько на дорогу.

Но там где скорая помощь, лучше побольше машин.

На любом языке, лишь бы в коде было хоть немного комментария, что к чему, чтобы можно было иметь поверхностное понятие.

11 лет назад
nempak
Максим 
31 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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