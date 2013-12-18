Клиент-серверный Чат с сокетами visual C++

Чат с централизованным сервером ( схема чата в приложенном изображении )

В данной конфигурации сервер содержит таблицу активных клиентов и управляет ее содержимым – добавляет/удаляет клиентов. Все исходящие от клиента сообщения передаются на сервер, а сервер транслирует их клиенту, для которого данное сообщение предназначено. Таким образом, сервер является диспетчером сообщений между клиентскими приложениями.

В задачу клиентского приложения входит отображение входящих сообщений (формат отображения может быть произвольным) и отсылка исходящих сообщений на сервер. Кроме этого клиент должен предоставлять пользователю информацию об остальных клиентах.

обеспечить:

1- графический интерфейс для клиента и для сервера ( дизайн мне не нужен. Стандартного в VS будет достаточно. Собственно оболочку я скинула ниже)

2- одновременную безотказную работу нескольких клиентов

3- клиент должен адекватно отработать нештатную ситуацию (информировать пользователя об ошибке), когда сервер во время работы клиента становится недоступным. То же касается сервера.

4- реализуйте авторизацию клиента на сервера

5- необходимо использовать сокеты!!

6- Написать приложения сервера и клиента на языке С++ ( платформа visual studio ) под ОС Windows . Использовать протокол с установлением соединения – TCP.

7- было бы не плохо реализовать возможность отправки приватного сообщения определенному пользователю который в сети.

В общем оболочку всего этого дела я закинула к заданию ( если вам будет удобнее можете ее менять и что-то добавлять, но все требования выше перечисленные должны быть учтены) . От вас требуется составить начинку. ( я выполняла все на VS 2008! желательно исполнение на нем же)

предоставить нужно exe файл и все исходники готового задания.

ссылка на мой исходник оболочки

yadi.sk/d/HrcA2JoFE22v3 клиент

yadi.sk/d/b6aLxgl5E22x9 сервер