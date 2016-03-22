Нужно написать программу которая будет переносить информацию из документа Excel на фотографии. Подробное ТЗ с примерами по ссылке : https://yadi.sk/d/2TJb4EAYqNNpr
Перенести таблицы со скриптами из Excell в Google docs
Есть таблица Excell со вписанными в нее скриптами. Таблица учета рабочего времени, создания объявления и другой однотипной работы. Выполнен скрип автозаполнения настоящего времени и даты, при изменении какой либо ячейки. Пользуются этом тиаблицой несколько человек и создаются конфликтные копии документы. Чтобы этого избежать ,хочу все перевести в google docs.
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