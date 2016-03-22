Перенести таблицы со скриптами из Excell в Google docs

Есть таблица Excell со вписанными в нее скриптами. Таблица учета рабочего времени, создания объявления и другой однотипной работы. Выполнен скрип автозаполнения настоящего времени и даты, при изменении какой либо ячейки. Пользуются этом тиаблицой несколько человек и создаются конфликтные копии документы. Чтобы этого избежать ,хочу все перевести в google docs.