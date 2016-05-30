Программа для игры шашки

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Завершен2 заявки171 просмотр

Программа для игры в шашки (8х8), чтобы программа просчитывала какой лучше ход нужно сделать для победы. 

Игра для PC под Win. 

Подробней. Представьте, например, левый компьютер и правый, на левом я играю в шашки, а на правом компьютере стоит программа. Итак, на левом началась игра, соперник делает ход, я вбиваю этот ход на правом, затем мой ход, на правом программа (алгоритм) делает ход. Тем самым получив подсказку я делаю такой же ход на левом компьютере, ну и я должен выиграть соперника (процент 80 выигрышей должен быть и более). 

9 лет назад
LiderJob
Иван 
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vaaalik
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$72
20 дней
Спасибо за работу. Рекомендую.
Спасибо, все прошло отлично. Хороший заказчик, нашли общий язык и достигли консенсуса. Рекомендую!

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vaaalik
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

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