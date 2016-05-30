Программа для игры шашки

Программа для игры в шашки (8х8), чтобы программа просчитывала какой лучше ход нужно сделать для победы.

Игра для PC под Win.

Подробней. Представьте, например, левый компьютер и правый, на левом я играю в шашки, а на правом компьютере стоит программа. Итак, на левом началась игра, соперник делает ход, я вбиваю этот ход на правом, затем мой ход, на правом программа (алгоритм) делает ход. Тем самым получив подсказку я делаю такой же ход на левом компьютере, ну и я должен выиграть соперника (процент 80 выигрышей должен быть и более).