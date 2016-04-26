JAVA разработчик

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Завершен2 заявки158 просмотров

Здравствуйте. 

Необходим опытный Java разработчик для создания кроссплатформенного лаунчера для игры Minecraft на основе tLauncher. 

На данный момент у нас есть прототип в виде веб-версии и ТЗ с объяснениями. 

Исходный код tLauncher можно скачать в свободном доступе. 

Бюджет проекта обговаривается. 

Пишите в icq, личку и vk, расскажу подробности.

Java
9 лет назад
web-house
Григорий 
32 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

maxbsoft
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
9 лет назад
$850
11 дней
Отличный JAVA-программист. Хоть немного отошли от срока, но были внесены все поправки и доработки соблюдая ТЗ. Спасибо!
Отличный заказчик, четкое ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую!

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maxbsoft
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
9 лет назад

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