Требуется специалист,который хочет и может поделиться своими знаниями, умениями, опытом в программировании, который понимает, что, как и почему работает в C#. Знает как должен быть написан и организован код и почему именно так. И может это объяснить. ...
JAVA разработчик
Здравствуйте.
Необходим опытный Java разработчик для создания кроссплатформенного лаунчера для игры Minecraft на основе tLauncher.
На данный момент у нас есть прототип в виде веб-версии и ТЗ с объяснениями.
Исходный код tLauncher можно скачать в свободном доступе.
Бюджет проекта обговаривается.
Пишите в icq, личку и vk, расскажу подробности.
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