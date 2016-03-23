Массовая обработка фотографий

На данный момент это самый лучшей программист которого я знаю. Он не работает по принципу выжать из клиента деньги и затянуть сроки для вида типа работа сложная. Конкретно с этой задачей справился буквально за 6 часов и за 20$ когда как другие мне предлагали выполнить ее за 5-10 дней 280-350$ (на что они надеялись с такими предложениями я не знаю). С самой задачей справился на все 100% Буду дальше сотрудничать.