Массовая обработка фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен6 заявок167 просмотров

Нужно написать программу которая будет переносить информацию из документа Excel на фотографии.  Подробное ТЗ с примерами по ссылке : https://yadi.sk/d/2TJb4EAYqNNpr

9 лет назад
wertigos
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

TopCoders
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$20
1 день
На данный момент это самый лучшей программист которого я знаю. Он не работает по принципу выжать из клиента деньги и затянуть сроки для вида типа работа сложная. Конкретно с этой задачей справился буквально за 6 часов и за 20$ когда как другие мне предлагали выполнить ее за 5-10 дней 280-350$ (на что они надеялись с такими предложениями я не знаю). С самой задачей справился на все 100% Буду дальше сотрудничать.
Четкое ТЗ и быстрая оплата. Сотрудничеством очень доволен.

Заявки фрилансеров

TopCoders
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад

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