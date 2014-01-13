При помощи стандартных инструментов с# (HttpWebRequest и т.д.) выполнить вход на https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/ru/purchaseStartSearch 500р. на карту Сбербанка. т.е. приложение выполняет GET, берет куки, POST с логин-пароль, профит! ...
Плагин для Firefox.
Нужно создать плагин для Firefox, который при открытии определенных сайтов (по результату анализа текста страницы) будет открывать всплывающее окно с информацией. Плагин имеет небольшую бд (или просто файлик) в формате (имя домена)|(инструкция), который обновляет раз в два дня(по нечетным числам) при запуске (примерно 200 кб). Визуально плагин представляет из себя иконку где нибудь на панели задач, при нажатии на иконку просто открывается информационное окно.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется программа для выполнения определенных действий на досках объявлений. Особого сложного интерфейса мне не надо, достаточно нескольких элементарных функций - парсер заданного поиска, автоматическая отправка и так далее.Закрыт11 лет назад
- $50
Замена структуры XML на JSON Нужно написать программу на С (только на С), которая бы конвертировала структуру XML в структуру JSON. К фундаментальным строчкам надо написать краткое пояснение: что в них ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт11 лет назад
Чат с централизованным сервером ( схема чата в приложенном изображении ) В данной конфигурации сервер содержит таблицу активных клиентов и управляет ее содержимым – добавляет/удаляет клиентов. Все исходящие от клиента сообщения передаются на ...Закрыт11 лет назад
- $50
Нужна простая программа(вид сверху подойдет идеально) для того чтобы смоделировать 4 дорожных ситуации. В начале программы должно быть выбор 4 ситуаций. После выбора ситуации, и перехода непосредственно в нее, должна быть кнопка запуска самой ...Закрыт11 лет назад
Нужен класс "прокси сервер" работающий на socks с поддержкой: https, http Выполняющий: GET, POST, CONNECT Через CURl с сохранением cookies для каждой конкретной сессии Язык написания: PHPПрикладное ПОнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
СРОЧНО! Есть готовая программа, написанная на Fortranе, которую необходимо переписать на С++ в самые сжатые сроки, прямо за сутки-двое, это очень ВАЖНО!Закрыт11 лет назад
Требуется разработка клиентской части информационной базы геопространственных данных в виде трехмерных панорам интегрированной автоматизированной информационной системы на FLASH платформе, ожидается долгосрочное сотрудничество - от 6 месяцев, ожидается высокий уровень программирования и понимания предметной ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Задача: разработка интерфейса для работы с excel-файлами (xls). Интерфейс должен работать в среде Win 7, Win 8, должен инсталлироваться и регистрироваться. Подробное ТЗ - во вложении. Указывайте, пожалуйста, цену, сроки и инструмент ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Имеем три посуды с максимальным объемом a, b, c (целочисленного значения) {a, b, c не больше, чем 10}, в которых на начало имеем объем x, y, z воды, в этом порядке. Воду ...Закрыт11 лет назад