Нужно создать плагин для Firefox, который при открытии определенных сайтов (по результату анализа текста страницы) будет открывать всплывающее окно с информацией. Плагин имеет небольшую бд (или просто файлик) в формате (имя домена)|(инструкция), который обновляет раз в два дня(по нечетным числам) при запуске (примерно 200 кб). Визуально плагин представляет из себя иконку где нибудь на панели задач, при нажатии на иконку просто открывается информационное окно.