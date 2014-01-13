Плагин для Firefox.

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  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка248 просмотров

Нужно создать плагин для Firefox, который при открытии определенных сайтов (по результату анализа текста страницы) будет открывать всплывающее окно с информацией. Плагин имеет небольшую бд (или просто файлик) в формате (имя домена)|(инструкция), который обновляет раз в два дня(по нечетным числам) при запуске (примерно 200 кб). Визуально плагин представляет из себя иконку где нибудь на панели задач, при нажатии на иконку просто открывается информационное окно.

11 лет назад
Devider
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

4VIY
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$400
5 дней
Работа выполнена качественно и в сроки. Надеюсь, поработаем с Ярославом по другим проектам в дальнейшем.
Всё хорошо. Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

4VIY
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

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