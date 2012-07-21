Программа для чтения и редактирования xml файлов

Написать программу для чтения и редактирования xml файлов. Программа читает xml файл, заданного формата и заполняет главную форму программы, состоящую из текстовых полей соответствующими данными из этого xml файла. И наоборот при редактировании текстовых полей формы проги, сохранить их затем в соответствующий хмл файл.

Цена вопроса $30.

Оплата:

10% Эскиз

70% Программа готовая

20% Исправление ошибок

10% Премия по результатам или просьба что либо добавить после тестирования проги.

Деньги WMZ или приват перевод.