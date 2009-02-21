Программа "Умный рерайтер"

Требуется разработать программу автоматического рерайтинга текста (не синонимайзинга!). Чтобы получался грамотный связанный текст на выходе со 100% уникальностью (при проверке через интернет).

Возможны варианты исполнения как в виде скрипта так и в виде прикладного ПО.

Свои предложения оставляйте тут.