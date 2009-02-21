Программа "Умный рерайтер"

Нужна программа отправки MMS (С++, желательно кроссплатформменная). К компу подключена мобила, через нее и отправляем. Нужно чтобы работало с разными операторами В прриват не писать, в предложении указывать сроки и цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать программу автоматического рерайтинга текста (не синонимайзинга!). Чтобы получался грамотный связанный текст на выходе со 100% уникальностью (при проверке через интернет).
Возможны варианты исполнения как в виде скрипта так и в виде прикладного ПО.
Свои предложения оставляйте тут.
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