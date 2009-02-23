Cоздание небольшой программки (очень маленькой).

Нужна мини програмка которая будет сортировать WMR и WMZ кошельки

тоесть я закидываю в неё кошельки и повторящюеися по всем числам она удаляет(тоесть в точь точь удаляет)....

плачу 5$

там делов на 10-20 минут...

вот пример:

R852343365905

R857364736437

R860717906506

R861608895935

R852343365905

R862479547227

R866921680066

и после она сортирует и удаляет

получаеться:

R852343365905

R857364736437

R860717906506

R861608895935

R862479547227

R866921680066

НУЖНО СДЕЛАТЬ СРОЧНО И БЫСТРО...

БОЛЬШЕ 5$ НЕПЛАТИТЬ...