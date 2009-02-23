Cоздание небольшой программки (очень маленькой).

Есть оконное приложение: www.pdftransformer.ru/ Нужно написать программу под windows server 2008, которая будет: 1) Висеть запущенной и сканировать текстовый документ 2) Как только в документе появится строка с именем файла, программа должна запускать PDF transformer ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна мини програмка которая будет сортировать WMR и WMZ кошельки
тоесть я закидываю в неё кошельки и повторящюеися по всем числам она удаляет(тоесть в точь точь удаляет)....
плачу 5$
там делов на 10-20 минут...
вот пример:
R852343365905
R857364736437
R860717906506
R861608895935
R852343365905
R862479547227
R866921680066
и после она сортирует и удаляет
получаеться:
R852343365905
R857364736437
R860717906506
R861608895935
R862479547227
R866921680066
НУЖНО СДЕЛАТЬ СРОЧНО И БЫСТРО...
БОЛЬШЕ 5$ НЕПЛАТИТЬ...
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