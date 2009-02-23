Cоздание небольшой программки (очень маленькой).

$5
Прикладное ПОЗавершен11 заявок441 просмотр
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Нужна мини програмка которая будет сортировать WMR и WMZ кошельки

тоесть я закидываю в неё кошельки и повторящюеися по всем числам она удаляет(тоесть в точь точь удаляет)....

плачу 5$

там делов на 10-20 минут...

вот пример:

R852343365905

R857364736437

R860717906506

R861608895935

R852343365905

R862479547227

R866921680066

и после она сортирует и удаляет

получаеться:

R852343365905

R857364736437

R860717906506

R861608895935

R862479547227

R866921680066

НУЖНО СДЕЛАТЬ СРОЧНО И БЫСТРО...

БОЛЬШЕ 5$ НЕПЛАТИТЬ...

15 лет назад
lesnoibrat
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
dimkanovikov
Дмитрий 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$5
1 день
Доволен работой Дмитрия,задание было выполнено очень быстро... Хоть я дополнял работу,но Дмитрий ничего не сказал,и наоборот помог мне доделать,и дополнить мой заказ.. Благодарю его за выполненую работу.. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество... С уважением Евгений.
В течении пары часов решили поставленную задачу. Заказчик все объяснил конкретно, так как выполнить данный проект нужно было срочно, то возникли небольшие проблемы, но Евгений проявил терпение и понимание. Приятно было поработать, Евгений.
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