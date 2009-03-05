Программа для загрузки фоток на Яндекс.Фотки

На Delphi 6 необходимо написать программу на вход которой задаются: логин, пароль, пути к фотографиям на жестком диске, а также название каждой фотки и теги. Программа должна соединиться с сервисом Яндекс.Фотки (fotki.yandex.ru), авторизоваться, спросить в какой альбом загрузить фотографии (либо в новый альбом который нужно создать, либо в существующий) и залить их. В ходе закачки нужно отображать прогресс. Закачку нужно иметь возможность прервать в любой момент.

Внимание исполнителей, хочу обратить ваше внимание на то, что у Яндекс.Фоток нет открытого API, а это значит что придется заниматься парсингом и анализом работы сервиса прежде чем приступить к работе.