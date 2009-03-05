Программа для загрузки фоток на Яндекс.Фотки

Прикладное ПОЗавершен11 заявок332 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На Delphi 6 необходимо написать программу на вход которой задаются: логин, пароль, пути к фотографиям на жестком диске, а также название каждой фотки и теги. Программа должна соединиться с сервисом Яндекс.Фотки (fotki.yandex.ru), авторизоваться, спросить в какой альбом загрузить фотографии (либо в новый альбом который нужно создать, либо в существующий) и залить их. В ходе закачки нужно отображать прогресс. Закачку нужно иметь возможность прервать в любой момент.

Внимание исполнителей, хочу обратить ваше внимание на то, что у Яндекс.Фоток нет открытого API, а это значит что придется заниматься парсингом и анализом работы сервиса прежде чем приступить к работе.

15 лет назад
leonidus
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ozio
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
$90
3 дня
Работа выполнена в срок, грамотно и качественно. Рекомендую.
Четко формулирует требования, легко найти общий язык. Оплата во время и в полном объеме. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Cоздание небольшой программки (очень маленькой).

    $5

    Нужна мини програмка которая будет сортировать WMR и WMZ кошельки тоесть я закидываю в неё кошельки и повторящюеися по всем числам она удаляет(тоесть в точь точь удаляет).... плачу 5$ там делов на 10-20 минут... вот пример: R852343365905 R857364736437 R860717906506 R861608895935 R852343365905 R862479547227 ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Автозапуск оконного windows приложения

    $30

    Есть оконное приложение: www.pdftransformer.ru/ Нужно написать программу под windows server 2008, которая будет: 1) Висеть запущенной и сканировать текстовый документ 2) Как только в документе появится строка с именем файла, программа должна запускать PDF transformer ...

    Прикладное ПО14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • XML-конвертер (XML-> XML)

    Необходим понвертер для переконвертирования словарей из формата XDXF (XML Dictionary Exchange Format) http://xdxf.revdanica.com/drafts/visual/latest/XDXF-draft-028.txt в другой XML формат. Описание соответствия тегов из форматов друг другу имеется (расписано на примерах: что имеем в исходнике, что должны получить ...

    Прикладное ПО28 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Быстрая прога, на с++, для работы с большими тхт

    Например есть папка, в ней 100 000 тхт файлов, в среднем 5 мб каждый. Нужно рандомом, выберать один из 100 000 файлов, и из этого файла, максимально быстро, рандомом, брать одно предложение. Каждый файл имеет ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Передача файлов по сети/интернет (Delphi)

    $17

    Требуется разработать сетевую программу (клиент и сервер) с помощью которой можно было бы обмениваться файлами как по локальной сети, так и по интернет в обе стороны (клинт-сервер / сервер-клиент). При этом должна быть возможность передачи ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поправить программу на C#

    $11

    Есть программа с открытым кодом на C# . http://www.sngegt.com/index.php?action=SNG%20Quiz Нужно сделать 1) вывод не 2х карт, а 4х; 2) вывод не 2х синих прямоугольников, а 6ти; 3) при нажатии кнопки Start карты должны рандомно меняться, для 2х карт сделано, ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Порезать большое изображение размером 20000х15000

    $20

    Необходимо порезать большое изображение размером 20000х15000 на части задонного размера. Исходное изображение в формате PNG (100 Мб), но можно предоставить и в BMP. Допускается ПО на любом языке программирования и даже готовое решение.

    Прикладное ПО18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад