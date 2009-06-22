Простая програмка под вин

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен5 заявок266 просмотров

Тут была очень интересная програмка...

сделать надо сразу... можно консольный вариант...

16 лет назад
ommo
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Rascal
Рустам 
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Хороший человек - сделал больше чем надо :). Не просил больше денег, чем договаривались, что в наше время среди програмистов уже начинает удивлять :).
Прекрасный работодатель, чёткое задание. Оплата была получена сразу после выполнения работы.

Заявки фрилансеров

Rascal
Рустам 
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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