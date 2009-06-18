Требуется программист для написания программы на WIN API (необходим небольшой объем приложения). Работа приложения напрямую с Internet Explorer - автоматическое заполнение форм на определенном сайте (работа со всеми стандартными компонентами включая ListBox и т.д.). Работа ...
Генератор наборов номеров
Требуется написать программу, которая бы могла выдавать несколько наборов номеров для игры по результатам имеющихся прошедших тиражей.
Количество используемых программой прошедших тиражей до 50-ти
Количество наборов и номеров в наборе - либо минимально возможное, либо задаётся пользователем.
Пример.
Имеется 4 тиража лотереи:
0025 01 02 03 04 05 06
0026 01 02 07 08 09 10
0027 03 04 07 08 09 10
0028 05 06 07 08 09 10
Эти четыре тиража соответствуют одному набору из десяти номеров: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10, который и должна найти программа.
Понятно, что пример несколько утрирован и в реальных тиражах лотереи таких совпадений не бывает, но смысл должен быть понятен.
Требования к программе:
- должна работать для любой лотереи от 1 из 10 до 20 из 99
- минимальное потребление ресурсов
- скорость
Файл тиражей и детали при личной переписке
Сроки Ваши. Способ оплаты по договорённости
Тестирование - на реальных 15-20 тиражах в каждой из нескольких лотерей. Оплата после тестирования.
Стартовая цена - 40$
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