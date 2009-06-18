Генератор наборов номеров

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт35 заявок936 просмотров

Требуется написать программу, которая бы могла выдавать несколько наборов номеров для игры по результатам имеющихся прошедших тиражей.

Количество используемых программой прошедших тиражей до 50-ти

Количество наборов и номеров в наборе - либо минимально возможное, либо задаётся пользователем.

Пример.

Имеется 4 тиража лотереи:

0025 01 02 03 04 05 06

0026 01 02 07 08 09 10

0027 03 04 07 08 09 10

0028 05 06 07 08 09 10

Эти четыре тиража соответствуют одному набору из десяти номеров: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10, который и должна найти программа.

Понятно, что пример несколько утрирован и в реальных тиражах лотереи таких совпадений не бывает, но смысл должен быть понятен.

Требования к программе:

- должна работать для любой лотереи от 1 из 10 до 20 из 99

- минимальное потребление ресурсов

- скорость

Файл тиражей и детали при личной переписке

Сроки Ваши. Способ оплаты по договорённости

Тестирование - на реальных 15-20 тиражах в каждой из нескольких лотерей. Оплата после тестирования.

Стартовая цена - 40$

16 лет назад
ua-donam
66 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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